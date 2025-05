Local standouts punch their tickets to state at Pacific Conference Track & Field Championships Published 6:45 am Tuesday, May 27, 2025

Below are the team scores and all the qualifiers for this week’s state track & field championships from the Pacific Conference Track & Field Championships held on May 21 & 23, at George Fox University in Newberg.

Boys

Team Scores: Newberg 141, Sherwood 131, McMinnville 117, Glencoe 90, Forest Grove 78, Century 54, Liberty 49.

100 Meters

1. 11 Kason Elkins 11.05a (0.0)

McMinnville

2. 12 Aidan Cvitkovich 11.38a (0.0)

Sherwood

200 Meters

1. 12 Andrew Waletich 22.14a (0.3)SR

Sherwood

2. 11 Kason Elkins 22.25a (0.3)PR

McMinnville

400 Meters

1. 12 Andrew Waletich 48.57a

Sherwood

2. 11 Mekhi Perry 49.31aPR

Liberty

3. 11 Hunter Bakke 49.69aPR

Glencoe

4. 11 Jayden Johnson 49.97aPR

Liberty

800 Meters

1. 12 Gustav Blank 1:54.82aPR

McMinnville

2. 12 Riley BROWN 1:57.43aPR

Forest Grove

1500 Meters

1. 12 Dylan Weniger 3:55.19a

Sherwood

2. 12 Gustav Blank 3:56.45a

McMinnville

3. 12 Sawyer Marquis 3:57.07aPR

Forest Grove

3000 Meters

1. 12 Dylan Weniger 8:14.39aPR

Sherwood

2. 12 Sawyer Marquis 8:15.18aPR

Forest Grove

3. 12 Ethan Krieger 8:35.94aPR

Forest Grove

110 Hurdles

1. 12 Dax Duggan 15.04a (0.1)PR

Newberg

2. 11 Brian Lewis 15.25a (0.1)PR

McMinnville

3. 12 Neo Hintz 15.40a (0.1)

Century

300 Hurdles

1. 12 Dax Duggan 39.45a

Newberg

2. 11 Benjamin Bondurant 40.29aPR

Newberg

4×100 Relay

1.

Sherwood

Andrew Waletich

Layton Walter

Jayden Wright

Wilson Medina

43.04a

2.

Liberty

Ryder Laureano

Jayden Johnson

James Aboagye

Mekhi Perry

43.77

4×400 Relay

1.

Liberty

James Aboagye

Aiden Donis

Jayden Johnson

Mekhi Perry

2.

Sherwood

Layton Walter

Blake Dunn

Jayden Wright

Andrew Waletich

3:24.85

3.

Newberg

Ethan Parmer

Benjamin Bondurant

Leo Keelan

Dax Duggan

3:25.02

Shot Put – 12lb Varsity – Finals

1. 10 Dennis Odom 15.25m

Forest Grove

2. 10 Brett Lee 14.59m

Glencoe

Discus – 1.6kg Varsity – Finals

1. 12 Alex Keleher 44.65m

McMinnville

2. 10 Brett Lee 44.41m

Glencoe

3. 10 Dennis Odom 43.94mPR

Forest Grove

Javelin – 800g Varsity – Finals

1. 12 Gracen Sandoz 56.71mPR

Newberg

2. 12 Colin Wujcik 52.75mPR

Newberg

High Jump Varsity – Finals

1. 11 Benjamin Bondurant 1.89mPR

Newberg

2. 11 Abdii Mohamed 1.86mPR

Century

Pole Vault Varsity – Finals

1. 11 Caleb Lofdahl 4.09m

Newberg

2. 11 Santino Soldani 4.09mPR

Glencoe

3. 12 Wyatt Kuchta 3.94m

McMinnville

Long Jump Varsity – Finals

1. 12 Alex Kubin 6.32mPR

Newberg

2. 11 Samuel Stewart 6.32mPR

Glencoe

Triple Jump Varsity – Finals

1. 12 Islam Muzaffarov 13.28mPR

Century

2. 11 King Mills 12.96mPR

Glencoe

Girls

Team Scores: Sherwood 161.5, McMinnville 150, Newberg 139, Glencoe 79, Liberty 60, Forest Grove 39.5, Century 32.

100 Meters Varsity – Finals

1. 9 Mayeli Wilson 12.58a (-0.6)

McMinnville

2. 12 Gracie Hess 12.85a (-0.6)

Newberg

200 Meters Varsity – Finals

1. 11 Sophia Castaneda 24.63a (0.7)SR

Newberg

2. 9 Mayeli Wilson 26.03a (0.7)

McMinnville

400 Meters Varsity – Finals

1. 11 Sophia Castaneda 54.59a

Newberg

2. 11 Harriet Roberts 57.99a

Liberty

800 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 10 Evylee Bugher 2:16.09a

Sherwood

2. 12 Daisy Struk 2:19.57aPR

McMinnville

1500 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 10 Evylee Bugher 4:42.36aPR

Sherwood

2. 10 Tyler Thomas 4:45.59aPR

Sherwood

3000 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 11 Abigail Wheatley 10:24.66aPR

Newberg

2. 10 Tyler Thomas 10:25.90a

Sherwood

100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals

1. 11 Tayah Curry 15.80a (0.0)

McMinnville

2. 11 Mia Phelps 16.01a (0.0)PR

Glencoe

300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals

1. 12 Kaliyah Chronister 45.54aPR

Liberty

2. 9 McKinley Howard 46.30aPR

Newberg

3. 11 Mia Phelps 46.89aPR

Glencoe

4×100 Relay

1.

Newberg

Gracie Hess

Mary McLearn

Emma Nelson

Sophia Castaneda

49.26

2.

Liberty

Kaliyah Chronister

Ava Decker

Harriet Roberts

Maddie Berger

49.34

4×400 Relay

1.

Newberg

Sophia Castaneda

Sophia Carpenter

McKinley Howard

Gracie Hess

3:56.67

2.

Sherwood

Ally Burnett

Addison Cutsforth

Gentry Vargas

Evylee Bugher

3:57.07

Shot Put – 4kg Varsity – Finals

1. 12 Amira Whitson 10.06m

Sherwood

2. 12 Rachel Lee 9.98mPR

Glencoe

Discus – 1kg Varsity – Finals

1. 12 Rachel Lee 35.74m

Glencoe

2. 11 Olivia Osborn 35.15mPR

Century

Javelin – 600g Varsity – Finals

1. 11 Brooklyn Johnston 38.30mPR

McMinnville

2. 12 Amira Whitson 37.44m

Sherwood

3. 12 Aubrey Case 35.67m

Newberg

High Jump Varsity – Finals

1. 12 Reese Eckard 1.60m

Sherwood

2. 11 Sophia Carpenter 1.57m

Newberg

Pole Vault Varsity – Finals

1. 12 B Genduso 3.66m

Century

2. 12 Kennedy Blanton 3.16m

Forest Grove

Long Jump Varsity – Finals

1. 12 Alison Jensen 5.42mPR

McMinnville

2. 12 Kaliyah Chronister 5.32mPR

Liberty

Triple Jump Varsity – Finals

1. 12 Alison Jensen 10.92m

McMinnville

2. 11 Greta Breninger 10.49m

Newberg